Шавло: «Спартак» заслужил победу над «Факелом»

Бывший футболист «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал победу «красно-белых» над «Факелом» (3:2) в матче 19-го тура чемпионата России.

«Спартак» заслужил победу. Команда играла хорошо, «Спартак» даже ничью не заслуживал, а «Факел» не заслужил поражение. Воронежцы бились, но сил не хватило. Класс игроков «Спартака» другой», — приводит слова Шавло портал «РБ Спорт».

Столичный клуб занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиге, имея в своем активе 40 набранных очков за 19 игр. В следующем туре «Спартак» встретится в гостях с «Оренбургом» (18 марта в 12:00 по мск).