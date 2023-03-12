Соболев – о Fan ID: «Всегда хочется полных трибун»

Форвард «Спартака» Александр Соболев высказался о посещаемости игр своей команды после введения Fan ID.

«Всегда хочется полных трибун. Когда на «Спартаке» три-четыре тысячи человек - это печально», - приводит слова Соболева «Чемпионат».

Вчера, 11 марта, московский коллектив на домашнем стадионе сумел в тяжёлом матче обыграть «Факел» из Воронежа со счётом 3:2. Согласно данным с официального сайта Российской премьер-лиги, этот поединок посетили 5002 зрителя. Для прохода на стадион каждому посетителю необходимо было предъявить персональную карту болельщика, или по-другому – Fan ID.