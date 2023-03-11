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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Промес — лидер «Спартака», считает Шавло

11 Марта 2023 • 19:29 Комментировать
Спартак Москва
3:2
Факел
окончен

Экс-игрок «Спартака» Сергей Шавло высказался о нападающем «красно-белых» Куинси Промесе. Напомним, в матче 19-го тура РПЛ с «Факелом» форвард забил 100-й и 101-й голы в футболке «Спартака».

«Квинси всегда старается, атакует, забивает. Он лидер команды на данный момент. Хочется его поздравить с таким достижением, Промес заслужил это», — цитирует Шавло «РБ Спорт».

Помимо этого, эксперт добавил, что трудно понять, почему мяч Александра Соболева в ворота «Факела» был отменен.

«Спартак» одержал победу над воронежской командой со счетом 3:2 и сохранил за собой вторую позицию в турнирной таблице чемпионата России.

В нынешнем сезоне Промес забил уже 20 мячей и сделал 9 ассистов в 27 матчах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Сергей Шавло Александр Соболев Квинси Промес
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