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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Созин: «ВАР убивает «Спартак» и футбол»

11 Марта 2023 • 18:30 Комментировать (1)
Спартак Москва
3:2
Факел
окончен

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался по поводу работы ВАР на матчах «Спартака» и в российском футболе в целом.

«Я не болею за «Спартак», но ВАР убивает и его, и футбол в целом. Тут дело вообще не в гонке с «Зенитом» и не в российских судьях. Просто ВАР работает настолько непонятно, что ни болельщики на стадионе, ни футболисты, ничего не понимают», - сказал Созин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Стоит сказать, что после внедрения ВАР в российском футболе споров по поводу судейских решений не стало заметно меньше.

В субботу «Спартак» на своём поле обыграл «Факел» со счётом 3:2. Ознакомиться с тем, как развивались события в этом матче, можно в текстовой трансляции. Она проходила на портале LiveResult.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Созин
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Комментарии (1)
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wertygaz
11 Марта 2023 в 18:36
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