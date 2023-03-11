​Созин: «ВАР убивает «Спартак» и футбол»

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался по поводу работы ВАР на матчах «Спартака» и в российском футболе в целом.

«Я не болею за «Спартак», но ВАР убивает и его, и футбол в целом. Тут дело вообще не в гонке с «Зенитом» и не в российских судьях. Просто ВАР работает настолько непонятно, что ни болельщики на стадионе, ни футболисты, ничего не понимают», - сказал Созин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Стоит сказать, что после внедрения ВАР в российском футболе споров по поводу судейских решений не стало заметно меньше.

В субботу «Спартак» на своём поле обыграл «Факел» со счётом 3:2. Ознакомиться с тем, как развивались события в этом матче, можно в текстовой трансляции. Она проходила на портале LiveResult.