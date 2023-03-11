​Промес и Соболев – в атаке «Спартака» на матч с «Факелом»

В субботу «Спартак» будет принимать «Факел» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги. Наставник московской команды Гильермо Абаскаль принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Селихов, Маслов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Зобнин, Денисов, Пруцев, Зиньковский, Промес, Соболев.

Матч «Спартак» - «Факел» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Спартак» сейчас занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата. От «Зенита» «красно-белые» отстают на восемь очков.