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Джикия: Поздравили Промеса, он забивает голы и приносит пользу «Спартаку»

11 Марта 2023 • 20:17 Комментировать
Спартак Москва
3:2
Факел
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о юбилейном голе нападающего команды Квинси Промеса. В матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2) Промес забил 100-й и 101-й голы за столичный клуб.

«Квинси поздравили. Он сегодня семейный человек, так что трогать его не будем. Квинси — легенда? Я бы не говорил громких слов. Главное, что он здесь, забивает голы, приносит пользу команде», — передает слова Джикия «Матч ТВ».

В сезоне-2022/23 на счету нидерландца 20 забитых мячей и девять результативных передач в 27 матчах во всех турнирах.

После 19 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 40 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия Квинси Промес
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