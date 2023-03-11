Джикия: Поздравили Промеса, он забивает голы и приносит пользу «Спартаку»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о юбилейном голе нападающего команды Квинси Промеса. В матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2) Промес забил 100-й и 101-й голы за столичный клуб.

«Квинси поздравили. Он сегодня семейный человек, так что трогать его не будем. Квинси — легенда? Я бы не говорил громких слов. Главное, что он здесь, забивает голы, приносит пользу команде», — передает слова Джикия «Матч ТВ».

В сезоне-2022/23 на счету нидерландца 20 забитых мячей и девять результативных передач в 27 матчах во всех турнирах.

После 19 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 40 очков.