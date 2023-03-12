Зиньковский – о матче с «Факелом»: «Впервые столько сыграл в одном матче за «Спартак»

Игрок «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал своё выступление в матче с «Факелом» (3:2).

«Кажется, впервые столько сыграл в одном матче за «Спартак». Может быть, получился хороший матч - поучаствовал в двух забитых мячах», - приводит слова спортсмена «Чемпионат».

Футболист отметил, что испытывает положительные эмоции от того, что смог помочь своей команде приблизиться к первой строчке российского чемпионата, которую в данный момент занимает петербургский «Зенит». После победы над воронежцами расстояние между москвичами и петербуржцами сократилось до пяти баллов.