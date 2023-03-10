Хаджи: «Думаю, «Спартак» порвёт «Факел»

Экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Факелом».

«Думаю, что порвет «Спартак» соперника в этом матче. Мне кажется, в два мяча «Спартак» выиграет. Если Селихов будет стоять в воротах, то мы, думаю, не пропустим. Ребята хорошо настроятся», — приводит слова Хаджи Rusfootball.

Эксперт отметил, что «Спартаку» обязательно нужно одержать победу, если команда хочет остаться в борьбе за золотые медали чемпионата.

Завтра, 11 марта, «Спартак» примет «Факел» на своем поле, начало поединка запланировано на 16:30 по мск.

