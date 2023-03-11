Заварзин – о легионерах: «Это наёмники, которые приезжают играть за деньги»

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о нидерландском игроке «красно-белых» Квинси Промесе.

«Я бы не называл Промеса и других иностранцев легендами «Спартака», у клуба много русских легенд: Черенков, Симонян, Гаврилов, Титов. Зачем нам вспоминать иностранцев? Это наёмники, которые приезжают играть за деньги. Мы должны помнить имена россиян, которые служат примером юным футболистам. Промес — хороший футболист, но надо знать своих легенд», - приводит слова Заварзина «Матч ТВ».

Сегодня Квинси Промес сумел забить 100-й и 101-й гол за «Спартак» во время матча очередного тура российского чемпионата против «Факела» (3:2). Данным дублем он приблизил спартаковцев к первому место в турнирной таблице, которое на текущий момент занимает петербургский «Зенит». Разница между «красно-белыми» и «сине-бело-голубыми» составляет пять очков.