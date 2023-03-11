​Салихова предложила «Спартаку» уйти из РПЛ в другую лигу

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, предлагает «красно-белым» сменить Российскую премьер-лигу на другой чемпионат.

«Я бы предложила назваться «Аль-Спартак» и перейти в арабский чемпионат. Там сейчас русских больше, чем в Москве на стадионах, и ТВ-трансляция без профнепригодных комментаторов», - сказала Салихова, чьи слова приводит Metaratings.

Также Зарема Салихова сказала несколько слов о положении дел в российском футболе.

«Посещаемости нет, а футбольные судьи – это вечная боль», - отметила Зарема после субботней победы «Спартака» над «Факелом» с результатом 3:2.

«Спартак» сейчас занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. От «Зенита» «красно-белые» отстают на пять очков, проведя на игру больше.