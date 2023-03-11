«Спартаку» осталось всего пять голов до «Зенита»

Буквально несколько минут назад московский «Спартак» на своём поле одержал непростую победу над воронежским «Факелом» со счётом 3:2.

Помимо того, что данный результат, как минимум до игры «Зенит» - «Химки», позволил «красно-белым» приблизиться к лидеру турнира из Санкт-Петербурга на расстояние пяти очков, отрыв заметно сократился и в графе «забитые мячи»: «сине-бело-голубые» за 18 проведённых матчей сумели забить 50 голов, «красно-белые» за 19 - 45.

При определённых раскладах данный показатель может быть сыграть важную роль в итоговом распределении мест нынешнего розыгрыша чемпионата России.