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Маслов подтвердил, что хотел уйти из «Спартака»

11 Марта 2023 • 10:26 Комментировать
Спартак Москва
...
Факел
Через 5 ч. 16 мин.

Защитник столичного «Спартака» Павел Маслов подтвердил новость о том, что планировал покинуть стан «красно-белых» осенью прошлого года и перейти в другой клуб в рамках аренды.

«Да, всё было так. В сентябре я вернулся в общую группу после травмы, но полноценно играть ещё не мог из-за дискомфорта. Отсидел несколько матчей на скамейке и пришёл к тренеру», - цитирует Маслова пресс-служба «Спартака».

Но, по словам игрока, рулевому «Спартака» Гильермо Абаскалю не понравилась его идея перехода в другой клуб.

«Он сказал, что видит мою работу и рассчитывает на меня, в клубе есть конкуренция», - добавил Маслов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Павел Маслов Гильермо Абаскаль
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