Маслов подтвердил, что хотел уйти из «Спартака»

Защитник столичного «Спартака» Павел Маслов подтвердил новость о том, что планировал покинуть стан «красно-белых» осенью прошлого года и перейти в другой клуб в рамках аренды.

«Да, всё было так. В сентябре я вернулся в общую группу после травмы, но полноценно играть ещё не мог из-за дискомфорта. Отсидел несколько матчей на скамейке и пришёл к тренеру», - цитирует Маслова пресс-служба «Спартака».

Но, по словам игрока, рулевому «Спартака» Гильермо Абаскалю не понравилась его идея перехода в другой клуб.

«Он сказал, что видит мою работу и рассчитывает на меня, в клубе есть конкуренция», - добавил Маслов.