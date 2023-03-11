Тихонов: «Можно поздравить Промеса, столько сделал для «Спартака»

Известный игрок столичного «Спартака» Андрей Тихонов высказался о нидерландском полузащитнике «красно-белых» Квинси Промесе.

«Можно поздравить Промеса, столько сделал для «Спартака». Когда он возвращался, многие говорили: «Зачем? Он уже не тот», - цитирует Тихонова «Матч ТВ».

Специалист особенно отметил тот факт, что 31-летний спортсмен не провёл с командой ни одного сбора. Это, по мнению Тихонова, свидетельствует о его превосходных футбольных качествах.

Квинси Промес оформил дубль в домашнем поединке с воронежским «Факелом» (3:2) и тем самым забил 100-й и 101-й гол в спартаковской футболке.