«Спартак» выдаёт лучшую серию без поражений за последние пять лет

В матче девятнадцатого тура российского чемпионата московский «Спартак» снова сумел обыграть «Факел» со счетом 3:2 - в первом круге москвичи выиграли куда более солидно, 4:1.

Впрочем, в любом случае «Спартак» не проигрывает уже в десяти матчах российского чемпионата кряду, и эта серия является лучшей для команды за последние пять лет. Последнее поражение «Спартака» датируется одиннадцатым сентября прошлого года - ровно полгода тому назад, это были 2:4 от «Ростова».

В следующем туре команда сыграет с «Оренбургом», который вчера также установил свой клубный рекорд в игре с «Сочи».