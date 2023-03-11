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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» выдаёт лучшую серию без поражений за последние пять лет

11 Марта 2023 • 23:09 Комментировать
Спартак Москва
3:2
Факел
окончен

В матче девятнадцатого тура российского чемпионата московский «Спартак» снова сумел обыграть «Факел» со счетом 3:2 - в первом круге москвичи выиграли куда более солидно, 4:1.

Впрочем, в любом случае «Спартак» не проигрывает уже в десяти матчах российского чемпионата кряду, и эта серия является лучшей для команды за последние пять лет. Последнее поражение «Спартака» датируется одиннадцатым сентября прошлого года - ровно полгода тому назад, это были 2:4 от «Ростова».

В следующем туре команда сыграет с «Оренбургом», который вчера также установил свой клубный рекорд в игре с «Сочи»

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Спартак Москва Факел
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