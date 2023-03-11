В субботу «Спартак» проведёт домашний матч 19-го тура чемпионата России против «Факела». Перед игрой «красно-белые» представили нового маскота – кабана в клубной форме.

«Спартак» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов.

Матч между «Спартаком» и «Факелом» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Открытие Арены» во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. Не пропустите!