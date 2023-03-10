Кечинов: «Спартак» должен продолжать показывать зрелищный футбол

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче «красно-белых» с «Факелом».

«Даже несмотря на то, что в прошлом туре Мешков практически убил интригу в борьбе за первое место, «Спартак» должен выходить играть в тот футбол, который мы в последнее время видим», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

По мнению эксперта, «Спартаку» необходимо продолжать демонстрировать атакующий, зрелищный и комбинационный футбол, ведь у команды еще есть небольшие шансы на чемпионство.

Матч 19-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Факелом» пройдет 11 марта, начало игры запланировано на 16:30 по мск.