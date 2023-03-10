Гладилин: «Спартак» может потерять очки в матче с «Факелом», если расслабится»

Экс-игрок московского «Локомотива» Валерий Гладилин поделился своим прогнозом на матч 19-го тура Российской премьер-лиги, в рамках которого «Спартак» сыграет против воронежского «Факела».

«Сейчас лёгких матчей в РПЛ не бывает. Если «Спартак» расслабится, то может потерять очки. Нужно сыграть с полной самоотдачей, а потенциал у «Спартака» выше и по подбору игроков, и по функциональной подготовке. Игра всё же весенняя, так что многое будет зависеть от качества поля. Если газон будет в хорошем состоянии, то и преимущества у «Спартака» будет больше», — сказал Гладилин, речь которого передаёт «РБ Спорт».

Также бывший футболист отметил, что данный матч будет сложным для «красно-белых», ведь «Факел» именно та команда, которая всеми силами будет бороться за очки.

На данный момент «Спартак» набрал 37 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.

«Факел», в свою очередь, занимает 14-ю строчку, занеся в свой актив 14 баллов.

За текстовой трансляцией матча можно следить на сайте LiveResult.ru 11 марта. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.