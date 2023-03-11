Алаев – об арбитрах РПЛ: «Хоть я и не ЭСК, достаточно ошибок»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал судейство в чемпионате страны.

«Судьям пора включиться в чемпионат, потому что, хоть я и не ЭСК, достаточно ошибок. Все понимаем, что первые матчи - волнение после сборов, но хотелось бы, чтобы ошибок было меньше», - приводит слова Алаева «Чемпионат».

Сегодня, как минимум во время противостояния московского «Спартака» и воронежского «Факела», было зафиксировано несколько спорных судейских решений, одно из которых напрямую повлияло на счёт на табло – речь об отменённом голе Александра Соболева, о котором ранее высказывался бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин.