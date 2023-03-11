Промес забил сотый гол за «Спартак», открыв счёт в матче с «Факелом»

В 19-м туре Премьер-лиги «Спартак» принимает «Факел». Аутсайдеры турнира продержались под атаками соперника всего треть стартового тайма и все же пропустили. На 18-й минуте Антон Зиньковский опасно пробивал по воротам, и голкипер выручил, а первым на добивании оказался Квинси Промес, который добавил мяч в сетку. Счёт стал 1:0 в пользу москвичей, а для Промеса этот удар стал юбилейным, сотым в составе «Спартака».

В турнирной таблице «красно-белые» сокращают отставание от «Зенита» до шести очков, соперник - все так же третий с конца.