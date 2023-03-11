Лапочкин не считает верной отмену гола Соболева в матче с «Факелом»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал эпизод с отменённым голом форварда Александра Соболева в матче «Спартак» - «Факел» (идёт второй тайм, счёт 2:2).

«Мне кажется, что здесь было нормальное единоборство. Оба держат друг друга, защитник даже не упал. Понятно, что это не главный фактор, но абсолютно контактная борьба. «Спартак» забил чистый гол», - приводит слова Лапочкина «Матч ТВ».

В том случае, если «красно-белые» не сумеют одержать победу в сегодняшнем поединке, они практически потеряют шансы на золотые медали нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

Вы можете следить за игрой в прямом эфире на нашем сайте.