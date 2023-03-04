В «Спартаке» сообщили, когда Мозес вернётся на поле

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о том, когда полузащитники Виктор Мозес и Наиль Умяров смогут вернуться на поле.

«Рассчитываем, что Мозес вернется в скором времени. Как сказал Гильермо Абаскаль, возможно, он будет полностью готов к матчу с «Факелом». По Умярову все сложнее, ситуация непростая - информацию по нему мы дадим, когда сочтем нужным. В этом месяце вряд ли сыграет», — приводит слова Зеленова ТАСС.

В нынешнем сезоне 32-летний Мозес принял участие в четырех матчах Российской премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами. Умяров сыграл в 15 играх во всех турнирах и получил одну желтую карточку.