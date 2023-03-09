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Мозес может вернуться на поле за «Спартак» уже в игре с «Факелом»

09 Марта 2023 • 08:15 Комментировать
Спартак Москва
...
Факел
11.03 16:30

В стане московского «Спартака» ожидается возвращение - нигерийский полузащитник Виктор Мозес может вернуться в состав команды уже на этой неделе, об этом стало известно источникам «Евро-футбол.ру». Мозес получил травму в самом начале сезона - еще в августе прошлого года. При этом он успел забить голы в двух первых матчах сезона.

Сообщалось, что Виктор пропустит шесть месяцев, но на самом деле его отсутствие длится уже более семи месяцев. Матч «Спартака» с «Факелом» состоится одиннадцатого марта, это будет встреча в рамках девятнадцатого тура. В первом круге москвичи крупно переиграли воронежцев - 4:1.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Виктор Мозес
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СПАРТАК МОСКВА ФАКЕЛ
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