Мозес может вернуться на поле за «Спартак» уже в игре с «Факелом»

В стане московского «Спартака» ожидается возвращение - нигерийский полузащитник Виктор Мозес может вернуться в состав команды уже на этой неделе, об этом стало известно источникам «Евро-футбол.ру». Мозес получил травму в самом начале сезона - еще в августе прошлого года. При этом он успел забить голы в двух первых матчах сезона.

Сообщалось, что Виктор пропустит шесть месяцев, но на самом деле его отсутствие длится уже более семи месяцев. Матч «Спартака» с «Факелом» состоится одиннадцатого марта, это будет встреча в рамках девятнадцатого тура. В первом круге москвичи крупно переиграли воронежцев - 4:1.