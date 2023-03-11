В конце первого тайма матча 19-го тура между «Спартаком» и «Факелом» при счете 1:0 «красно-белые» во второй раз отправили мяч в сетку ворот гостей. После розыгрыша стандарта и скидки головой от Георгия Джикии Александр Соболев с нескольких метров легко и просто переправил мяч в сетку ворот соперника. Тем не менее, арбитр принял решение отменить этот гол. Дело в том, что Соболев забивал свой мяч по правилам, но во время навеса в борьбе за позицию слишком активно руками отодвигал в сторону опекуна.

Прав ли арбитр - судите сами.