Непомнящий: «Восемь очков — слишком большой отрыв»

Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о чемпионской гонке Премьер-лиги.

«Но тогда «Спартак» имел теоретическую возможность навязать борьбу петербуржцам, а после матча с «Уралом» у «красно-белых» почти не осталось шансов догнать «Зенит». Восемь очков — слишком большой отрыв», — заявил экс-тренер сборной Камеруна в интервью изданию «РБ Спорт». Валерий Кузьмич также отметил, что в РПЛ осталась интрига в борьбе за медали и места в топ-5.

Напомним, что после 18 туров «Зенит» ведёт, набрав 45 очков и опережая «Спартак» на восемь очков.