Чернышов: «Спартак» сейчас не в том состоянии, чтобы составить конкуренцию «Зениту»

Экс-главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о чемпионской гонке в текущем розыгрыше РПЛ. Напомним, что после 18 туров лидер чемпионата «Зенит» опережает своего ближайшего преследователя «Спартак» на восемь очков.

Чернышов считает, что «красно-белые» сейчас находятся не в том состоянии, чтобы конкурировать с петербуржцами за золото.

«Всё возможно, и «Спартак» может обогнать «Зенит» в гонке за чемпионство. Но если смотреть объективно, то сейчас «Зенит» с такой уверенностью и подбором игроков не будет терять очки», — цитирует Чернышова Metaratings.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» 11 марта встретится с «Факелом», а «Зенит» на следующий день проведёт игру с «Химками».