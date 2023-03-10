Маслов: «За матч с «Уралом» поставил бы себе тройку»

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о своей игре в матче 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

«Давно не принимал участия в официальных встречах, при этом вышел на замену в экстренной ситуации. Поставил бы себе за матч тройку», — приводит слова Маслова официальный сайт московского клуба.

Также россиянин отметил, что ему пока непросто играть в паре с парагвайским новичком Алексисом Дуарте, так как футболисты плохо понимают друг друга из-за языкового барьера.

После 18 туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» набрал 37 очков и расположился на втором месте турнирной таблицы. Свой следующий матч «красно-белые» проведут завтра, 11 марта, против воронежского «Факела». Начало — в 16:30 по московскому времени.