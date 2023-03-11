Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» с трудом заборол аутсайдера: кто из «красно-белых» слабо сыграл против «Факела»

11 Марта 2023 • 19:36 Комментировать (1)
Спартак Москва
3:2
Факел
окончен

Оценки всем футболистам Гильермо Абаскаля

Второй подряд валидольный матч у «Спартака», второй раз подряд судьи принимают неоднозначные решения. Вот только вторых кряду 2:2 не случилось. Обсуждать действия арбитров в этом материале не будем, давайте сосредоточимся на игроках. Всё-таки валидол в руках болельщиков «Спартака» появляется не только из-за судейского корпуса. Аутсайдеров «красно-белые» могли бы обыгрывать и солиднее. Хотя солидное преимущество у «Спартака» всё же есть, его демонстрирует статистика.

Статистика матча: владение мячом – 73:27, удары по воротам – 22:4, в створ – 10:2, угловые – 5:3. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Спартак Москва3:2Факел
(1:0) Промес Квинси18'  
(2:0) Промес Квинси42'  
  43'Аппаев Хызыр (2:1)
  45'Рабеи Реда (2:2)
(3:2) Мартинс Кристофер87'  
Селихов АлександрДенисов Даниил 83' (Тавареш Томаш ( 83') Маслов Павел 83' (Николсон Шамар ( 83') Джикия ГеоргийХлусевич Даниил 58' (Классен Леон ( 58') Пруцев Данил  45' 58' (Мартинс Кристофер ( 58') Литвинов РусланЗобнин Роман  45'Зиньковский Антон 90' (Игнатов Михаил ( 90') Соболев Александр СергеевичПромес Квинси
Запасные: Зорин ДаниилБальде Диао КейтаМелёшин ПавелВолков МихаилРыбус МацейМаксименко АлександрДуарте Алексис
Городовой АлексейМорозов Евгений  19'Суслов Кирилл  76'Калинин ИгорьЧеров Василий  52'Магаль Руслан  78'Рабеи Реда 60' (Акбашев Роман ( 60') Якимов Вячеслав 84' (Марков Евгений ( 84') Квеквескири Ираклий  49'Брахими Мохамед 67' (Гонгадзе Георгий ( 67') Аппаев Хызыр  53' 84' (Мендель Андрей ( 84')
Запасные: Свинов ИльяСмирнов МихаилМаксимов МаксимАльшин ИльнурБрызгалов СергейИвахнов МатвейМастерной ВладиславЧерняков Даниил
11 марта. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 4,5. Два удара в створ – два пропущенных гола, тут положительную оценку не заработать. И пусть Селихов едва не отразил пенальти в стиле Акинфеева, сегодняшний матч он не может занести себе в актив.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 5,0. Собственно, как и вся оборона «красно-белых», в которой явно не худшим был Джикия. Капитан «Спартака» неплохо начинал атаки, отдал 77 точных передач, но не смог прервать прострел Черова в очень нужный момент.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – 4,0. «Факел» за матч атаковал-то всего три-четыре раза, но Маслов регулярно упускал из вида Аппаева. То даст Хызыру свободу на стандарте, то позволит замкнуть прострел Черова, выскочив из-за спины.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 4,5. Не добежал в первом голе «Факела» и Даниил Денисов, которому пытался передать Аппаева Маслов. Так ничего они и не придумали вдвоем, привезя гол на ровном месте.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 4,5. Дополнительная претензия к обоим фланговым защитникам – никакого обострения в атаке при тотально территориальном преимуществе. Денисов с Хлусевичем совсем не давали разнообразия, не помогали вингерам взламывать массированную оборону. Ну и продолжаем казнить за первый гол «Факела», прострел на который пошёл из-под Хлусевича.

Реклама


РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 8,0. Просто расцветает в центре поля Руслан Литвинов, роль глубинного плеймейкера ему реально идёт. Конфетный пас на второй гол Промеса – что-то из праймового Пирло, да простит Андреа за такие сравнения. Очень мощную статистику набил Литивнов – 109 точных передач из 116, 13 точных лонгболов за 17 попыток.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 4,0. Удивительно слабый матч выдал Пруцев, за час игрового времени лишь слегка истоптавший правый фланг. Проиграл половину единоборств (2 из 4), четырежды мяч потерял. Пенальти (пусть и спорный) тоже на его совести. Но главное, непривычно маленький объём работы за отведённое время.

РОМАН ЗОБНИН – 5,0. А вот слабым матчем Романа, к сожалению, давно уже никого не удивишь. Всего 24 точные передачи, минимум обострения. Заработал штрафной удар в хорошей позиции, но больше ничего не придумал и не создал.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 7,5. Справа просто пылал Зиньковский. Видно, что Антон не намерен больше возвращаться на «банку». Предголевой удар в первом мяче Промеса, предголевой навес в победном мяче Мартинса. Зиньковский не отметился в протоколе, но сделал очень много для развития атак в принципе, и голевых в том числе.

КУИНСИ ПРОМЕС – 8,5. Герой матча. В очередной раз Куинси Промес сочетает в себе качества завершителя и «развивателя» атак. Шикарный дриблинг, точные удары, два гола, выстрел в перекладину, три обостряющие передачи. Промес регулярно ставил в тупик оборону «Факела» и пробил сотню голов за «Спартак», поздравляем!

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 7,0. Не столь ярко отыграл Соболев, однако и его роль нужно отметить. Одна скидка на победный гол чего стоит, а было ещё 11 выигранных единоборств – снял почти весь верх (6 из 7), и три заработанных штрафных удара.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 7,0. Поучаствовал в победном голе «Уралу» - отменили из-за него, сегодня забил «Факелу» - принёс победу. Мартинс становится джокером Абаскаля, регулярно обостряя со скамейки.

ЛЕОН КЛАССЕН – б/о.

ШАМАР НИКОЛСОН – б/о.

ТОМАШ ТАВАРЕШ – б/о.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – б/о.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
wertygaz
11 Марта 2023 в 19:57
Безбородова не осенили у него минус 6… и ВАР который увидел попадание в голову игроку который сам сзади подбежал к игроку и стукнулся об руку грудью и схватился за лицо, актеришка…
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Торпедо Москва Торпедо Москва
Урал Урал
0
1
3.45 3.50 2.15
Видео
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Факел Факел
3
2
1.41 5.00 7.60
Видео
Окончен
Ахмат Ахмат
Локомотив Москва Локомотив Москва
0
1
2.12 3.70 3.35
Видео
68 мин
Краснодар Краснодар
Динамо Москва Динамо Москва
1
1
2.75 3.60 2.48
Видео
12.03.23 в 14:00
Зенит Зенит
Химки Химки
1.11 10.00 24.00
Видео
12.03.23 в 16:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.65 4.10 5.40
Видео
12.03.23 в 19:30
Ростов Ростов
Пари НН Пари НН
1.64 4.10 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Марта
20:17 · Россия. Премьер-лига
Джикия: Поздравили Промеса, он забивает голы и приносит пользу «Спартаку»
20:10 · Россия. Премьер-лига
Промес: «Обожаю баню»
19:57 · Россия. Премьер-лига
Алаев – об арбитрах РПЛ: «Хоть я и не ЭСК, достаточно ошибок» 1
19:56 · Россия. Премьер-лига
​Промес: «Я уже россиянин» 1
19:50 · Россия. Премьер-лига
Промес: Придётся проставиться перед командой за 100-й гол
19:43 · Россия. Премьер-лига
​Абаскаль: «Жаль, что парикмахер или барбер могут повлиять на судейские решения» 1
19:41 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов считает, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ
19:35 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Промес уже давно легенда «Спартака»
19:34 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «Спартак» заслужил победу над «Факелом»
19:30 · Россия. Премьер-лига
​Президент РПЛ Алаев видит в «Спартаке» претендента на чемпионство
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» очень быстро отыгрался в матче с «Динамо»
19:29 · Россия. Премьер-лига
Промес — лидер «Спартака», считает Шавло
19:24 · Россия. Премьер-лига
​Маслов высказался об эмоциональной реакции Абаскаля на судейство 1
19:24 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин открыл счёт в матче с «Краснодаром», метко пробив головой в падении
19:21 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль объяснил свои эмоции после матча с «Факелом»
Все новости
Рекомендуем