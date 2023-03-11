«Спартак» с трудом заборол аутсайдера: кто из «красно-белых» слабо сыграл против «Факела»

Оценки всем футболистам Гильермо Абаскаля

Второй подряд валидольный матч у «Спартака», второй раз подряд судьи принимают неоднозначные решения. Вот только вторых кряду 2:2 не случилось. Обсуждать действия арбитров в этом материале не будем, давайте сосредоточимся на игроках. Всё-таки валидол в руках болельщиков «Спартака» появляется не только из-за судейского корпуса. Аутсайдеров «красно-белые» могли бы обыгрывать и солиднее. Хотя солидное преимущество у «Спартака» всё же есть, его демонстрирует статистика.

Статистика матча: владение мячом – 73:27, удары по воротам – 22:4, в створ – 10:2, угловые – 5:3. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 4,5. Два удара в створ – два пропущенных гола, тут положительную оценку не заработать. И пусть Селихов едва не отразил пенальти в стиле Акинфеева, сегодняшний матч он не может занести себе в актив.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 5,0. Собственно, как и вся оборона «красно-белых», в которой явно не худшим был Джикия. Капитан «Спартака» неплохо начинал атаки, отдал 77 точных передач, но не смог прервать прострел Черова в очень нужный момент.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – 4,0. «Факел» за матч атаковал-то всего три-четыре раза, но Маслов регулярно упускал из вида Аппаева. То даст Хызыру свободу на стандарте, то позволит замкнуть прострел Черова, выскочив из-за спины.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 4,5. Не добежал в первом голе «Факела» и Даниил Денисов, которому пытался передать Аппаева Маслов. Так ничего они и не придумали вдвоем, привезя гол на ровном месте.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 4,5. Дополнительная претензия к обоим фланговым защитникам – никакого обострения в атаке при тотально территориальном преимуществе. Денисов с Хлусевичем совсем не давали разнообразия, не помогали вингерам взламывать массированную оборону. Ну и продолжаем казнить за первый гол «Факела», прострел на который пошёл из-под Хлусевича.

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РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 8,0. Просто расцветает в центре поля Руслан Литвинов, роль глубинного плеймейкера ему реально идёт. Конфетный пас на второй гол Промеса – что-то из праймового Пирло, да простит Андреа за такие сравнения. Очень мощную статистику набил Литивнов – 109 точных передач из 116, 13 точных лонгболов за 17 попыток.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 4,0. Удивительно слабый матч выдал Пруцев, за час игрового времени лишь слегка истоптавший правый фланг. Проиграл половину единоборств (2 из 4), четырежды мяч потерял. Пенальти (пусть и спорный) тоже на его совести. Но главное, непривычно маленький объём работы за отведённое время.

РОМАН ЗОБНИН – 5,0. А вот слабым матчем Романа, к сожалению, давно уже никого не удивишь. Всего 24 точные передачи, минимум обострения. Заработал штрафной удар в хорошей позиции, но больше ничего не придумал и не создал.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 7,5. Справа просто пылал Зиньковский. Видно, что Антон не намерен больше возвращаться на «банку». Предголевой удар в первом мяче Промеса, предголевой навес в победном мяче Мартинса. Зиньковский не отметился в протоколе, но сделал очень много для развития атак в принципе, и голевых в том числе.

КУИНСИ ПРОМЕС – 8,5. Герой матча. В очередной раз Куинси Промес сочетает в себе качества завершителя и «развивателя» атак. Шикарный дриблинг, точные удары, два гола, выстрел в перекладину, три обостряющие передачи. Промес регулярно ставил в тупик оборону «Факела» и пробил сотню голов за «Спартак», поздравляем!

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 7,0. Не столь ярко отыграл Соболев, однако и его роль нужно отметить. Одна скидка на победный гол чего стоит, а было ещё 11 выигранных единоборств – снял почти весь верх (6 из 7), и три заработанных штрафных удара.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 7,0. Поучаствовал в победном голе «Уралу» - отменили из-за него, сегодня забил «Факелу» - принёс победу. Мартинс становится джокером Абаскаля, регулярно обостряя со скамейки.

ЛЕОН КЛАССЕН – б/о.

ШАМАР НИКОЛСОН – б/о.

ТОМАШ ТАВАРЕШ – б/о.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – б/о.