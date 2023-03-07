Григорян: «Очевидно, Джикия проводит лучший сезон в карьере»

Российский тренер Александр Григорян поделился мыслями о сезоне в исполнении спартаковца Георгия Джикии.

«Безусловно, это фундамент сегодняшнего «Спартака» и очевидно, что он проводит лучший сезон в карьере. А как он прибавил в атакующих действиях, да и в обороне», - рассказал Григорян «Матч ТВ».

В текущем сезоне у 29-летнего лидера обороны «Спартака» 23 официальных матча за свой клуб во всех турнирах, в которых он дважды стал ассистентом.

«Мы сейчас не видим единоборства, где он руками зарабатывает ненужные фолы. Во всем прибавил. Может, хачапури меньше стал кушать», - добавил Григорян.

В следующем туре РПЛ «Спартак» сыграет дома с «Факелом». Матч намечен на 11 марта, это суббота.