Стали известны новые сроки восстановления центрального защитника московского «Спартака» Никиты Чернова. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», восстановление игрока займёт порядка одного месяца – 27-летний футболист сможет выйти на поле только к ответному матчу против «Урала» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России, игра запланирована на 4 апреля.

Ранее сообщалось, что восстановление игрока займёт как минимум три недели.

Напомним, что Чернов травмировал заднюю поверхность бедра во вчерашнем домашнем матче «красно-белых» против екатеринбургского «Урала» на 15-й минуте игры, встреча завершилась со счётом 2:2.