Мостовой: «Судья ошибся, не засчитав гол «Спартака» в концовке»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой считает, что судья Виталий Мешков ошибочно не засчитал гол «красно-белых» в сегодняшнем матче против «Урала», который проходил в рамках Российской премьер-лиги.

«В моменте с незасчитанным голом «Спартака» в концовке спорить не о чем. Судья свистнул раньше, чем мяч попал в ворота. Да, он ошибся», – цитирует Мостового Vprognoze.

Напомним, игра между московским «Спартаком» и «Уралом» в итоге закончилась вничью 2:2. На 86-й минуте матча третий гол «красно-белых» забил Александр Соболев, но арбитр не засчитал взятие ворот из-за нарушения правил.