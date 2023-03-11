Промес: «Спасибо партнёрам за то, что они помогли мне достичь этой отметки»

Лучший футболист матча «Спартак» - «Факел» (3:2) Квинси Промес поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Не могу сказать, что подготовка отличалась от подготовки к остальным матчам, но я понимал, что следующий гол станет юбилейным. Естественно, я очень рад, для меня это большая честь забить этот гол. Я к этому долго шел, спасибо моим партнерам, моей команде за то, что они помогли мне достичь этой отметки, сейчас мы идем дальше.

Напомним, что Квинси Промес оформил дубль в первом тайме и сделал счет 2:0. В его активе уже 101 гол за москвичей.