Прудников высказался о достижении Промеса

Бывший игрок «Спартака» Александр Прудников высказался о достижении нидерландского футболиста Квинси Промеса, который в сегодняшней игре с «Факелом» (3:2) преодолел отметку в 100 забитых голов за клуб.

«Классно, что у нас есть такие хорошие легионеры, и прекрасно, что они играют за «Спартак». Будем надеяться на дальнейшие успехи Промеса», - приводит слова Прудникова «Матч ТВ».

Квинси Промес в игре с воронежским коллективом сумел отметиться дублем, что позволило ему достичь отметки в 101 забитый мяч за «Спартак».

Сам «Спартак» же, как минимум до завтра, сократил отставание от лидера турнира «Зенита» до пяти очков.