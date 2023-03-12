Зиньковский — об отменённом голе «Спартака» в матче с «Факелом»: «Соболев расстроился, но он ещё забьёт своё»

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал незасчитанный гол форварда команды Александра Соболева в матче против «Факела» (3:2).

«В раздевалке шутили: Литвинов поздравил Соболева с 44-м забитым голом за «Спартак». А у него как раз 43-й и 44-й голы отменили. Понятно, что Саша расстроился. Конечно, ему хочется забить. Сто процентов еще забьет свое», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

В текущем сезоне на счету 26-летнего Соболева девять забитых мячей и восемь результативных передач в 24 матчах во всех турнирах.

После 19 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков. Однако отметим, что у «сине-бело-голубых» матч в запасе.