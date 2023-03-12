Джикия: Атмосфера на стадионе? Хочется, чтобы ситуация поскорее изменилась

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о болельщиках на стадионе в матче 19-го тура РПЛ с «Факелом».

«Больше ли слышно было болельщиков «Факела», чем «Спартака»? Не показалось. Что касается атмосферы на стадионе, то хочется, чтобы ситуация поскорее изменилась. Будем ждать и надеяться», — передает «Чемпионат» слова защитника «красно-белых».

В текущем сезоне 29-летний футболист провел 24 матча с учетом всех турниров и записал в свой актив две результативные передачи.

Напомним, «Спартак» одолел «Факел» на своем поле со счетом 3:2. В следующем туре столичный клуб поедет в гости к «Оренбургу», встреча пройдет 18 марта в 12:00 по мск.