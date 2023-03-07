Каряка: Тавареш — интересный игрок

Бывший футболист «Бенфики» Андрей Каряка поделился мнением о новичке «Спартака» Томаше Тавареше. Напомним, «красно-белые» приобрели 21-летнего игрока у «Бенфики» минувшей зимой.

«Тавареш выходил в Кубке России с «Локомотивом» в концовке. По тем минутам, что я видел, у него есть способность играть в футбол. Он быстрый, бежит хорошо вперед. Игрок в любом случае интересный», — цитирует слова Каряки «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне защитник принял участие в двух матчах Кубка России и в одной игре РПЛ, не отметившись голевыми действиями.

После 18 туров «Спартак» занимает второе место в чемпионате России, имея в своем активе 37 очков.