«Факел» сыграл пятый домашний матч вничью подряд

Воронежский «Факел» сегодня дома разошёлся миром с другим аутсайдером РПЛ – «Химками» (1:1). Таким образом, воронежцы сыграли уже пятый матч вничью в Воронеже в рамках чемпионата России подряд, рапортуют знатоки статистики из Opta.

Началась эта серия аж 2 октября прошлого года – матчем против московского «Торпедо» (2:2). 8 октября воронежцы сыграли дома с «Зенитом» (1:1), 22 октября – с «Ростовом» (1:1), а 5 ноября – с «Краснодаром» - 3:3.

Также на счету «Факела» уже 11 ничейных матчей из 18 в сезоне.

Напомним, что после сегодняшней игры у воронежцев теперь 14 очков, но сохранённое 13 место в турнирной таблице. «Химки» - на 15-м месте, 13 очков.

В следующем туре подопечные Дмитрия Пятибратова сыграют в гостях со «Спартаком».