Федун - о 10 спартаковцах в сборной: «За ребят приятно, в любом случае»

Уже бывший президент столичного «Спартака» Леонид Федун отреагировал на то, что 10 игроков «красно-белых» оказались в расширенном списке сборной России на мартовский сбор.

«Без сомнения, вызов в сборную для любого игрока – это большое признание. Это говорит о том, что игроки «Спартака» - в правильном направлении. Закрепятся они там, в сборной или нет - вопрос философский, но за ребят приятно, в любом случае», - цитирует Федуна ТАСС.

Напомним, что 10 спартаковцев оказались в списке из 41 игрока, который сегодня опубликовала пресс-служба сборной России. По слухам, команда России сыграет во время сбора два контрольных матча – со сборными Ирана и Ирака.