Чанов: «У Кафанова будет сложный выбор из шести вратарей»

Бывший тренер вратарей московских «армейцев» Вячеслав Чанов оценил список вратарей, вызванных на тренировочный сбор российской сборной. Он пройдёт в подмосковном Новогорске с 19 по 28 марта.

«Видно желание тренерского штаба проверить как можно больше игроков, пропустить их через сито, пока нет официальных матчей. Полагаю, у Виталия Кафанова (тренера вратарей - Ред.) будет сложный выбор, ведь каждый из голкиперов — это отдельная личность в футболе. Думаю, что ему очень приятно будет выбирать из такого списка», - цитирует Чанова «Матч ТВ».

Напомним, что в расширенном списке сборной России оказались шесть голкиперов: Антон Шунин («Динамо», Москва), Александр Селихов («Спартак», Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов»), Сослан Джанаев («Сочи»), Илья Помазун («Урал»).