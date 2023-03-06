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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чанов: «У Кафанова будет сложный выбор из шести вратарей»

06 Марта 2023 • 19:39 Комментировать
Спартак Москва
...
Факел
11.03 16:30

Бывший тренер вратарей московских «армейцев» Вячеслав Чанов оценил список вратарей, вызванных на тренировочный сбор российской сборной. Он пройдёт в подмосковном Новогорске с 19 по 28 марта.

«Видно желание тренерского штаба проверить как можно больше игроков, пропустить их через сито, пока нет официальных матчей. Полагаю, у Виталия Кафанова (тренера вратарей - Ред.) будет сложный выбор, ведь каждый из голкиперов — это отдельная личность в футболе. Думаю, что ему очень приятно будет выбирать из такого списка», - цитирует Чанова «Матч ТВ».

Напомним, что в расширенном списке сборной России оказались шесть голкиперов: Антон Шунин («Динамо», Москва), Александр Селихов («Спартак», Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов»), Сослан Джанаев («Сочи»), Илья Помазун («Урал»).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Виталий Кафанов Вячеслав Чанов
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