Камоцци уверен в победе «Спартака» над «Факелом»

Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци уверен в сегодняшней победе «Спартака» над одним из аутсайдеров РПЛ – воронежским «Факелом».

«Спартак» - та команда, которая является фаворитом в любой игре РПЛ благодаря своему статусу. И матч с «Факелом» - не исключение, жду победы», - цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» и «Факел» выйдут на поле «Открытие Арены» в 16:30 по московскому времени. «Красно-белые» идут в турнирной таблице РПЛ на втором месте, «Факел» - на 14-м.

Неделю назад «красно-белые» на своём поле оступились в игре с ещё одной командой из второй половины турнирной таблицы РПЛ – «Уралом» (2:2).