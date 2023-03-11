​Только один легионер попал в стартовый состав «Спартака»

В субботу «Спартак» будет принимать «Факел» в рамках 19-го тура Премьер-лиги России. Мы уже сообщали о том, какой состав на игру выбрал рулевой «красно-белых» Гильермо Абаскаль. Любопытно, что с первых минут на поле в составе «Спартака» выйдет только один легионер – нападающий Квинси Промес. Остальные 10 игроков – россияне.

Футболисты «Спартака» и «Факела» услышат стартовый свисток в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Добавим, что «Спартак» сейчас занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.