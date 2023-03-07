Габулов: «Моё удивление состав сборной сейчас не может вызвать»

Бывший голкипер российской сборной Владимир Габулов высказался о наличии шести вратарей в расширенном списке национальной команды.

«Моё удивление состав сейчас не может вызвать. Видимо, у тренерского штаба есть определённое видение, если они решили в состав включить шесть вратарей», — рассказал участник домашнего ЧМ-2018 в интервью «Чемпионату». По его мнению, такое число голкиперов в расширенной заявке не должно удивлять, учитывая возможные травмы и уровень соперников в предстоящих встречах.

Напомним, что вчера, 6 марта, тренерский штаб российской сборной опубликовал список из 41 футболиста, которые будут готовиться к поединкам против Ирана и Ирака в конце марта.