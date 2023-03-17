Первый тренер Чалова: «Нет ничего страшного в невызове Фёдора в сборную»

Павел Коваль, первый тренер нападающего ЦСКА Фёдора Чалова высказался о непопадании футболиста в состав сборной России на товарищеские матчи национальной команды против Ирана и Ирака, которые состоятся в конце марта.

Специалист считает, что ничего страшного в невызове Чалова нет, поскольку «армеец» просто мог не подойти под игровую схему главного тренера сборной Валерия Карпина.

«Соболев и Комличенко — ярко выраженные нападающие. Фёдор не похож на них. Значит, главный тренер посчитал лучшими Зиньковского и Пиняева, которые будут под высокорослыми нападающими», — приводит слова Коваля Sport24.

В нынешнем сезоне 24-летний Чалов провёл в составе ЦСКА 26 матчей, забив 14 голов и отдав две результативные передачи.