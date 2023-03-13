Червиченко: «Сыграть на турнире в Азии — отличная идея»

Андрей Червиченко, бывший президент столичного «Спартака», высказался об участии сборной России в азиатском международном турнире.

«Сыграть на турнире в Азии — отличная идея. Надо обязательно участвовать. Участие в турнире — шаг к переходу в Азию? Насчёт шага сложно сказать. Хотя бы будет ощущение — куда можно двинуться. Надо или нет — этого никто не понимает», — заявил экс-руководитель «красно-белых» в интервью «Чемпионату». По его мнению, участие в таких состязаниях позволит понять уровень конкуренции текущей сборной России, поскольку весь предыдущий опыт с командами из Азии ничем удачным не закончился.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина сыграют на турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии и встретятся со сборными Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Афганистана.