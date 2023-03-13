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Карсаков высказался об участии сборной России в турнире в Азии

13 Марта 2023 • 21:51 Комментировать
Иран
...
РОССИЯ
25.03 14:00

Бывший футболист столичного ЦСКА Дмитрий Карсаков высказался об участии сборной России в турнире в Азии.

«Подобные турниры — единственный выход на данный момент. Нужно проявить себя хотя бы в этом соревновании. Хотелось бы лицезреть участие в более сильном турнире, но, раз сложилась подобная ситуация, других вариантов нет. Нельзя опускать руки — сборная должна играть», — заявил экс-игрок молодёжной сборной России в интервью «Чемпионату».

По его мнению, такая практика нужна из-за наличия большого количества молодых футболистов, которые могут себя проявить в национальной команде. Также Карсаков рассказал, что будет следить за турниром, однако, по словам эксперта, подобные состязания не особо интересны рядовому болельщику.

Напомним, что сборная России выступит на турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Карсаков
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