Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терехов: «Журналисты раздули тему Дзюбы»

13 Марта 2023 • 14:32 Комментировать
Иран
...
РОССИЯ
25.03 14:00

Защитник «Сочи» Сергей Терехов высказался о непопадании нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи против Ирана и Ирака, которые состоятся в конце марта.

По мнению Терехова, невызов Дзюбы в национальную команду вполне логичен, а эту тему раздули журналисты.

«Журналисты любят хайпануть на этой теме. Раздули тему Дзюбы, что его не вызывают. Кажется, Карпин предельно ясно сказал, что футболисты старше 30 лет не будут вызываться», — приводит слова Терехова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 34-летний Дзюба провёл за «Локомотив» четыре игры и забил три гола. Отметим, что в общей сложности форвард забил за сборную России 30 мячей. По этому показателю он возглавляет рейтинг лучших бомбардиров в истории национальной команды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России Артём Дзюба Сергей Терехов Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИРАН РОССИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Марта
15:25 · Россия. Премьер-лига
Гаранин рассказал, почему ему не удалось возглавить «Пари НН»
15:08 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Игра «Спартака» сейчас не такая убедительная, как была зимой»
14:32 · Россия. Премьер-лига
Терехов: «Журналисты раздули тему Дзюбы»
14:26 · Россия. Премьер-лига
​Сперцян может сменить «Краснодар» на топ-клуб Серии А
14:19 · Россия. Премьер-лига
Реакция Юрана на новость об участии сборной России в турнире в Азии
14:17 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Пари НН» Баньяк — о Роналдиньо: «Каждый раз это магия и улыбка»
14:08 · Россия. Премьер-лига
​Уткин иронично высказался о 207 зрителях на матче «Торпедо» - «Урал»
14:01 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о самочувствии Ранджеловича
13:46 · Россия. Премьер-лига
Радимов — о победе «Зенита» над «Химками»: «Яркий пример того, как нельзя бросать играть»
13:43 · Россия. Премьер-лига
Червиченко - о матче «Зенит» - «Химки»: «Думал, интрига в РПЛ возвращается, но до этого далеко»
13:27 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» ответил на вопрос, покинет ли команду Бикфалви
13:19 · Россия. Премьер-лига
Бышовец оценил потенциал новичка «Зенита» Ренана
13:15 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Я не думаю, что «Динамо» борется за место в тройке»
13:08 · Россия. Премьер-лига
Зобнин объяснил тяжёлую победу «Спартака» над «Факелом»
12:50 · Россия. Премьер-лига
Широков отреагировал на разгромную победу ЦСКА
Все новости
Рекомендуем