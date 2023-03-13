Терехов: «Журналисты раздули тему Дзюбы»

Защитник «Сочи» Сергей Терехов высказался о непопадании нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи против Ирана и Ирака, которые состоятся в конце марта.

По мнению Терехова, невызов Дзюбы в национальную команду вполне логичен, а эту тему раздули журналисты.

«Журналисты любят хайпануть на этой теме. Раздули тему Дзюбы, что его не вызывают. Кажется, Карпин предельно ясно сказал, что футболисты старше 30 лет не будут вызываться», — приводит слова Терехова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 34-летний Дзюба провёл за «Локомотив» четыре игры и забил три гола. Отметим, что в общей сложности форвард забил за сборную России 30 мячей. По этому показателю он возглавляет рейтинг лучших бомбардиров в истории национальной команды.