Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Писарский: «Любой футболист хотел бы оказаться в сборной России»

15 Марта 2023 • 20:41 Комментировать
Иран
...
РОССИЯ
25.03 14:00

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался о попадании в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

«Любой футболист хотел бы оказаться в сборной — в том числе и я. Положительно отношусь к турниру в Азии. Если будут официальные матчи — это уже хорошо для всех», — передает слова Писарского «Чемпионат».

В марте сборная России планирует провести два товарищеских матча. 23 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с Ираном, а 26-го числа — с Ираком.

Ранее сообщалось, что в июне наша национальная команда может принять участие в первом чемпионате Центральной Азии, в котором сыграют восемь сборных.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сборная России Владимир Писарский
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИРАН РОССИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Марта
20:41 · Чемпионат мира 2026
Писарский: «Любой футболист хотел бы оказаться в сборной России»
19:20 · Чемпионат мира 2026
Булыкин считает, что расширение ЧМ положительно повлияет на футбол
17:41 · Чемпионат мира 2026
​Немецкий футбольный союз не поддержит переизбрание Инфантино главой ФИФА
17:33 · Чемпионат мира 2026
Колосков: «Сборная России должна забивать как можно больше голов Ираку»
09:32 · Чемпионат мира 2026
Стала известна дата проведения финального матча следующего чемпионата мира
14 Марта
22:52 · Россия. Премьер-лига
​Спартаковец Чернов надеется сыграть за сборную России в марте
18:04 · Чемпионат мира 2026
​Фанаты сборной Ирака посетят матч с Россией в Санкт-Петербурге
14:18 · Чемпионат мира 2026
ФИФА отказалась от групп по 3 команды – инсайд о формате чемпионата мира – 2026
09:25 · Чемпионат мира 2026
Клинсманн усилил свой тренерский штаб бывшим партнёром по «Интеру»
01:16 · Италия. Серия А
Очоа: «Хочу стать первым, кто сыграет на шести чемпионатах мира» 1
13 Марта
22:51 · Чемпионат мира 2026
Червиченко: «Сыграть на турнире в Азии — отличная идея»
22:18 · Чемпионат мира 2026
Нигматуллин прокомментировал участие сборной России в турнире в Азии
22:09 · Чемпионат мира 2026
Прудников: «Сборная России все равно должна играть при любых обстоятельствах»
21:51 · Чемпионат мира 2026
Карсаков высказался об участии сборной России в турнире в Азии
21:34 · Чемпионат мира 2026
Канчельскис: «Если Россию не хотят видеть в Европе, то надо искать что-то новое»
Все новости
Рекомендуем