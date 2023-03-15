Писарский: «Любой футболист хотел бы оказаться в сборной России»

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался о попадании в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

«Любой футболист хотел бы оказаться в сборной — в том числе и я. Положительно отношусь к турниру в Азии. Если будут официальные матчи — это уже хорошо для всех», — передает слова Писарского «Чемпионат».

В марте сборная России планирует провести два товарищеских матча. 23 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с Ираном, а 26-го числа — с Ираком.

Ранее сообщалось, что в июне наша национальная команда может принять участие в первом чемпионате Центральной Азии, в котором сыграют восемь сборных.