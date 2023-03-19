Кузяев высказался о том, что Азмун не сыграет против сборной России

Полузащитник питерского «Зенита» и национальной сборной России Далер Кузяев высказался о предстоящем товарищеском матче против сборной Ирана.

Игрок отметил, что он недавно там играл (Прим. – за «Зенит» против «Сепахана») и надеется, что игру посетят много болельщиков.

«Иран — сильная команда, там играет Сердар, ха-ха. Но я не знал, что он не сыграет против нашей сборной. Печально», - приводит слова игрока Sport24.

Напомним, что матч состоится в Тегеране 23 марта.

Азмун, который ранее выступал за команду с берегов Невы, по данным СМИ, не приехал в расположение сборной по личным обстоятельствам.