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Кузяев высказался о том, что Азмун не сыграет против сборной России

19 Марта 2023 • 23:22 Комментировать
Иран
...
РОССИЯ
25.03 14:00

Полузащитник питерского «Зенита» и национальной сборной России Далер Кузяев высказался о предстоящем товарищеском матче против сборной Ирана.

Игрок отметил, что он недавно там играл (Прим. – за «Зенит» против «Сепахана») и надеется, что игру посетят много болельщиков.

«Иран — сильная команда, там играет Сердар, ха-ха. Но я не знал, что он не сыграет против нашей сборной. Печально», - приводит слова игрока Sport24.

Напомним, что матч состоится в Тегеране 23 марта.

Азмун, который ранее выступал за команду с берегов Невы, по данным СМИ, не приехал в расположение сборной по личным обстоятельствам.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Ирана Сердар Азмун Далер Кузяев
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ИРАН РОССИЯ
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