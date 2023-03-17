Агент Дивеева предположил, почему футболист не был вызван в сборную России

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, поделился мнением о непопадании футболиста в состав сборной России на товарищеские встречи против Ирана и Ирака, которые состоятся в конце марта.

По словам агента, пока Дивеев не готов играть в полную силу и ему только предстоит набрать форму. Ерёмин предположил, что невызов 23-летнего футболиста мог быть связан именно с этим.

«Почему не вызвали Дивеева, я не могу сказать. Вероятно, это связано со степенью готовности Игоря к играм. Он пока не готов играть полную игру», — приводит слова Ерёмина Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне из-за травмы Дивеев провёл в составе «армейцев» всего 13 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.