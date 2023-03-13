Канчельскис: «Если Россию не хотят видеть в Европе, то надо искать что-то новое»

Бывший футболист российской национальной команды Андрей Канчельскис высказался об участии сборной в турнире в Центральной Азии.

«Если Россию не хотят видеть в Европе, то надо искать что-то новое. Уровень соперников? Давайте сначала сыграем и посмотрим, что произойдёт. Затем сделаем выводы», — заявил экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» в интервью «Чемпионату». По его мнению, российскому футболу необходимо двигаться дальше и играть.

Напомним, что сегодня стало известно об участии подопечных Валерия Карпина в турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии, а во время мартовского сбора соперниками сборной России станут команды из Ирана и Ирака.