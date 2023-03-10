Гаврилов рассказал, в чём «Спартак» превосходит «Зенит»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о вызове сразу десяти футболистов московского клуба в сборную России на мартовские товарищеские матчи.

Ветеран порадовался тому факту, что в отличии от «Зенита», «Спартак» делает ставку на молодых россиян, что и приносит свои плоды.

«А кого вы ещё будете вызывать-то? В «Зените» одни иностранцы, а в «Спартаке» сейчас играют наши молодые ребята. В этом аспекте «Спартак» сейчас превосходит «Зенит», — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

Напомним, что в конце марта сборная России сыграет с командами Ирана и Ирака. Последняя на сегодняшний день товарищеская встреча нашей национальной команды состоялась в ноябре прошлого года с Узбекистаном (0:0).